BCP em máximo de um ano anima bolsa

A bolsa nacional fechou em alta, a acompanhar as congéneres europeias, num dia em que os mercados americanos estão encerrados para comemorações do 4 de Julho – Dia da Independência.

A contribuir para a subida das bolsas estão as expectativas em torno do corte de juros nos EUA e na Zona Euro, com os investidores a reforçarem a convicção de cortes após terem sido divulgados dados económicos mais pessimistas.

Este contexto levou o PSI-20 a subir 0,56% para 5.210,07 pontos, com 12 cotadas em alta, quatro em queda e duas inalteradas. Já o índice Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, segue com ganhos ligeiros (0,1%), mas a negociar em máximos de um ano.

Na bolsa nacional, destaque para o BCP, que subiu 2% para 0,2861 euros, atingindo um novo máximo de maio de 2018, mantendo a tendência positiva que tem registado nos últimos dias, em parte devido a notas de "research", com várias casas de investimento a melhorarem as suas avaliações do banco liderado por Miguel Maya.





A contribuir para os ganhos da bolsa nacional esteve também a subida do setor do retalho, com a Jerónimo Martins a somar 0,96% para 14,135 euros e a Sonae SGPS a avançar 1,46% para 0,871 euros.

Em alta fechou ainda a Galp Energia, ao crescer 0,38% para 13,33 euros, bem como a EDP Renováveis, que apreciou 1,88% para 9,20 euros, depois de ontem ao final do dia ter revelado que assegurou um contrato de 30 MW eólicos num leilão grego.

Do lado oposto esteve a EDP, ao perder 1,07% para 3,409 euros.

Fora do PSI-20, destaque para a SAD do Benfica, cujas ações subiram 0,32% para 3,10 euros, no dia em que renovaram um máximo de maio de 2010, depois de ontem ter oficializado a venda de João Félix ao Atlético de Madrid por 120 milhões de euros.