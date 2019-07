que, há um ano, estreou-se na bolsa portuguesa, algo que já não acontecia desde 2014. As ações ainda não negociaram hoje, tendo fechado ontem nos 1,47 euros, 38% abaixo da cotação com que se estreou em bolsa (2,38 euros).

Os ventos que chegam de Wall Street também não são favoráveis. As tensões comerciais e os resultados das cotadas pesaram nos índices norte-americanos. Um dos destaques negativos vai para a Netflix cujas ações afundaram 12% após ter revelado que o número de subscritores nos EUA desceu pela primeira vez desde 2011. Hoje será a vez do Morgan Stanley, do Capital One, da Microsoft e da Blackstone apresentarem resultados.Em Lisboa, 12 cotadas seguem em baixa, apenas uma segue em alta e cinco estão inalteradas. As quedas do BCP, da Jerónimo Martins e da Galp Energia estão a pressionar o índice lisboeta.As ações do BCP desvalorizam 0,63% para os 28,45 cêntimos, os títulos da Jerónimo Martins deslizam 0,37% para os 14,855 euros e as ações da Galp Energia descem 0,64% para os 13,93 euros.No entanto, a maior queda é protagonizada pelos CTT. Os correios estão a cair 2,02% neste início de sessão para os 1,985 euros, um novo mínimo histórico dos títulos da cotada.Também o setor do papel está a pressionar a bolsa nacional. A Altri desce 0,42% para os 5,98 euros, a Navigator desvaloriza 0,94% para os 3,164 euros e a Semapa desliza 0,16% para os 12,24 euros.A única cotada que estava a valorizar no arranque da sessão era a EDP. As ações da elétrica estavam a subir 0,21% para os 3,377 euros.(Notícia atualizada com mais informação às 8h14)