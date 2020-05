BCP, Galp e Nos descem 1% e penalizam PSI-20

Depois de ter valorizado quase 1% na sessão de ontem, o PSI-20 voltou para terreno negativo esta quarta-feira, 6 de maio, acompanhando o pessimismo que marca o arranque da negociação na Europa.





O PSI-20 desce 0,39% para 4.206,47 pontos, com nove cotadas em queda, sete em alta e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem com sinal vermelho, com os receios sobre a eficácia do alívio das restrições e o nível de recuperação que irão permitir a motivarem uma aversão ao risco por parte dos investidores.





A contribuir para o pessimismo estão também as renovadas tensões entre os Estados Unidos e a China, e os dados que mostram que a indústria alemã registou uma descida de mais de 15% nas encomendas, em março, quando as estimativas eram de uma quebra de 10%.





Além disso, os investidores estão expectantes em relação à postura do BCE, depois de o Tribunal Constitucional alemão ter considerado que alguns pontos do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu violam os tratados da União Europeia e ter dados três meses ao BCE para se justificar.





Por cá, o BCP, a Galp e a Nos são as cotadas que mais penalizam o PSI-20, com o banco liderado por Miguel Maya a cair 0,92% para 9,69 cêntimos, a Galp a descer 0,91% para 10,315 euros e a Nos a desvalorizar 1,02% para3,290 euros no dia em que vai apresentar os seus resultados relativos ao primeiro trimestre.





Além da Nos, está ainda agendada a apresentação de contas dos CTT, que seguem nesta altura a perder 0,23% para 2,13 euros.





Do lado das quedas estão ainda a Semapa, a descer 0,91% para 8,69 euros, e a Altri, a recuar 0,43% para 4,686 euros.





A contrariar a tendência negativa, destaque para as subidas de 0,52% para 15,585 euros da Jerónimo Martins e de 0,21% para3,886 euros da EDP.