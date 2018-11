BCP impulsiona PSI-20 com subida acima de 2%

A bolsa nacional abriu no verde, com o índice PSI-20 a registar uma subida de 0,68% para os 4.833,25 pontos, depois de duas sessões de quedas consecutivas. São treze as cotadas a subir, uma em queda e quatro a seguir inalteradas. O sentimento que guia a sessão é semelhante ao vivido nas principais praças europeias, entre as quais os ganhos são generalizados e a roçar o 1%.



Na Europa, os mercados aguardam o desenlace da contenda entre Itália e Bruxelas acerca do Orçamento de Estado italiano e, numa outra frente, os avanços no acordo do Brexit. Ambas as tramas parecem desenrolar-se agora com mais desenvoltura, embora persistam obstáculos. Do lado de Itália, o vice primeiro-ministro, Matteo Salvini veio reforçar a abertura do Governo a alterar o valor do défice, o qual desagrada a Bruxelas, desde que esta alteração não comprometa o crescimento. No caso de Londres, May e a União Europeia já finalizaram e aprovaram o acordo do Brexit, mas falta ainda conquistar o parlamento inglês, que se demonstra para já maioritariamente contra.

Por cá, o BCP impulsiona o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya está a valorizar 2,29% para os 24 cêntimos, na primeira sessão depois de o presidente angolano, João Lourenço, ter assumido que a Sonangol não vai sair do capital social do BCP.

A Galp é outro dos pesos pesados a destacar-se, ao subir 1,15% para os 14,57 euros. A petrolífera soma depois de o presidente de Angola não ter confirmado a intenção de vender a quota da Sonangol na congénere portuguesa e também numa altura em que o petróleo soma fortemente. O barril de Brent, negociado em Londres e refer~encia para a Europa, avança mais de 2% e volta a roçar os 60 dólares, numa sessão de recuperação depois das grandes quebras da última sessão, que ultrapassaram largamente os 6%.