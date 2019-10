O Bankinter continua otimista para a aposta em ações nacionais. Com a economia nacional a manter o ritmo de crescimento, os analistas do banco espanhol identificam oportunidades nas empresas mais expostas à economia doméstica. BCP, REN, Galp, Navigator e Nos são as apostas para o último trimestre do ano.

A capacidade de crescimento da economia portuguesa deverá continuar a favorecer a exposição a títulos portugueses. No seu "outlook" para o último trimestre do ano, o Bankinter recomenda aos investidores comprar ações e títulos de imobiliário "seletivamente", mantendo a sua carteira de ações recomendadas: BCP, Nos, REN, Navigator e Galp. Os analistas referem que não fizeram qualquer alteração à sua seleção para investir no PSI-20. Na mesma nota, os analistas argumentam que os ativos com exposição doméstica deverão apresentar um melhor desempenho, num momento em que "conomia portuguesa destaca-se face a uma desaceleração do crescimento da UE". Empresas exportadoras castigadas pelo protecionismo também se poderão destacar. "A exposição a títulos mais defensivos, como a REN ou a Nos, deverá proteger o desempenho da carteira numa altura em que o contexto de mercado é algo mais incerto", acrescentam os especialistas.