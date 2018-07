BCP segura PSI-20 acima da linha de água

O índice nacional abriu com uma subida muito ligeira, apoiada no desempenho do BCP. A travar maiores ganhos estão a Galp e a EDP Renováveis, que alivia dos máximos atingidos na sessão anterior.

A bolsa nacional avança 0,03% para os 5.570,93 pontos, com 12 cotadas a subir, quatro a descer e duas inalteradas. Na Europa, o sentimento é igualmente positivo, com as principais praças a valorizar, no dia em que foi divulgado um indicador económico que aponta para que a Alemanha esteja a reforçar o seu ritmo de crescimento. A produção industrial germânica avançou 2,6%, o melhor desempenho em seis meses e bastante acima da estimativa de 0,3% dos analistas. O Stoxx 600, o principal agregador europeu, soma 0,11% para os 382,02 pontos.



Por cá, o BCP sustenta os ganhos ao somar 0,54% para os 26,14 cêntimos. Este "peso pesado" puxa o índice para o verde, mas é a Ibersol que se destaca com a maior subida, de 2,15% para os 11,90 euros. A empresa de restauração vai proceder a um aumento de capital e emitir seis milhões de novas acções com o valor unitário de um euro.





"As acções representativas do capital social da Ibersol transaccionadas na Euronext Lisbon até ao dia 17 de Julho de 2018, inclusive, conferem o direito a participar no aumento de capital por incorporação de reservas, passando as acções a negociar em bolsa sem direito a essa participação a partir do dia 18 de Julho", referiu em comunicado à CMVM a empresa. Os accionistas vão receber uma acção por cada cinco detidas.



A pesar negativamente no índice estão sobretudo a Galp e a EDP Renováveis. A petrolífera cai 0,54% para os 16,705 euros quando o petróleo continua na trajectória descendente da sessão anterior. O barril de Brent, referência para a Europa, desliza 0,14% para os 77,28 dólares. Isto, numa altura em que a guerra comercial continua a ganhar dimensão - Washington aplica esta sexta-feira a primeira uma vaga de tarifas sobre importações no valor de 33 mil milhões que a China promete retaliar - e com os inventários nos EUA registarem subidas inesperadas.