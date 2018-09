Depois de ter arrancado o dia no vermelho, pressionado pelas perdas do BCP, o índice nacional inverteu agora a tendência. E graças à recuperação do banco liderado por Miguel Maya, que valoriza mais de 1%.

de 27,5 cêntimos, que será distribuído no dia 20 de Setembro. Ainda no sector, a Galp Energia está a subir 0,51% para 16,615 euros, naquele que é o último dia em que as acções negoceiam com direito ao dividendo intercalar

A bolsa nacional inverteu a tendência. O índice arrancou o dia no vermelho, mas acabou por regressar aos ganhos durante a manhã, em linha com o sentimento no resto da Europa. O BCP, que pressionou a praça portuguesa na abertura, está agora a subir mais de 1% e a dar um novo ânimo a Lisboa.Depois de ter arrancado a sessão a cairíndice de referência nacional, o PSI-20, está a subir 0,77% para 5.326,06 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 15 estão a subir, enquanto apenas uma recua e uma segue inalterada.Esta recuperação deve-se muito ao BCP, que conseguiu abandonar as perdas iniciais. Começou o dia a cair 0,46%, mas está agora a valorizar 1,77% para 24,09 cêntimos e é uma das cotadas que mais contribui para os ganhos da bolsa nacional.Destaque ainda para a Jerónimo Martins, com a retalhista a avançar 1,40% para 13,07 euros. Já os CTT sobem 1,52% para 3,35 euros.O grupo EDP também está a acentuar a subida da praça portuguesa. A casa-mãe está a valorizar 0,65% para 3,266 euros, enquanto a subsidiária EDP Renováveis avança 1,14% para 8,43 euros.