BCP sobe mais de 1% e puxa pela bolsa nacional

A bolsa nacional avança 0,44% para os 5.511,88 pontos. Há treze cotadas a subir, duas a descer e três inalteradas. Na Europa, o Stoxx 600 resume um sentimento positivo, com uma valorização de 0,06%. Os sectores que mais impulsionam ao nível europeu são os do imobiliário e da tecnologia.



O BCP é uma das cotadas que mais soma na praça nacional, com ganhos de 1,20% para os 27,85 cêntimos. O banco liderado por Nuno Amado vai apresentar contas aos investidores esta segunda-feira, já depois do fecho do mercado. Os analistas do BPI prevêem uma subida de 67% nos lucros da instituição, que deverão chegar aos 84 milhões de euros. Contudo existem estimativas, partilhadas pela Bloomberg, que apontam mesmo para os 88 milhões de euros.



No pódio dos ganhos estão ainda a Corticeira Amorim, que consegue a dianteira com uma subida de 1,83% para os 11,14 euros. Segue-se a Sonae, com um avanço de 1,41% para os 1,004 euros.





No sector energético EDP Renováveis vai à frente no tiro de partida e soma 0,63% para os 8,05 euros. Já a REN avança 0,62% para os 2,612 euros. Isto, num dia em que o petróleo atinge máximos de 2014. O barril de Brent, referência para a Europa, está a cotar acima dos 75 dólares e já chegou a valorizar 1,36% para os 75,89 dólares esta manhã.



A F.Ramada é uma das cotadas inalteradas, depois de ter obtido aprovação da Autoridade da Concorrência para vender a Ramada Storax, que chegou na última sexta-feira, já depois do fecho dos mercados. Esta operação representa um encaixe de 75 milhões de euros e uma mais-valia de cerca de 60 milhões de euros, pesando nos resultados do primeiro trimestre, que serão revelados na próxima sexta-feira.

Fora do PSI-20, destaque para o BPI, depois de o principal accionista, o CaixaBank, ter anunciado a intenção de retirada de bolsa do banco liderado por Pablo Forero. O BPI abriu a disparar 21,83% para os 1,44 euros.



A travar maiores ganhos está a Jerónimo Martins, que perde 0,57% para os 13,09 euros. A cotada já tocou em mínimos de Julho de 2016, com uma quebra de 0,68% para os 13,885 euros.