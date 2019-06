BCP sobe perto de 2% e puxa PSI-20 para máximos de um mês

A bolsa lisboeta fechou em alta, acompanhando o movimento positivo do resto da Europa, sustentada sobretudo pelo BCP, Galp e papeleiras.

Nas restantes praças do Velho Continente, as subidas devem-se essencialmente ao acordo alcançado entre os Estados Unidos e o México.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado um acordo com o México e suspendeu as taxas alfandegárias que entrariam em vigor esta segunda-feira, após chegar a entendimento com o país vizinho relativamente ao fluxo migratório.

Os dois países assinaram uma declaração conjunta, onde o México garantiu que vai tomar "medidas sem precedentes" para conter o fluxo de migrantes centro-americanos que chegam aos Estados Unidos.

Praticamente todos os setores negoceiam no verde na Europa, com exceção dos artigos para a casa. Em destaque está a banca, a subir mais de 1%. O índice Stoxx600 avança 0,20% para 378,25 pontos.

Por cá, o PSI-20 encerrou a somar 0,60% para 5.173,37 pontos, com 15 cotadas em alta e 3 em baixa.



Tratou-se da quinta sessão consecutiva a subir, a mais longa série de ganhos desde março, tendo o índice de referência nacional atingido o nível mais alto desde 10 de maio.





A sustentar a tendência esteve sobretudo o BCP, que pulou 1,82% para 26 cêntimos por ação.

Também as papeleiras ajudaram ao movimento positivo da praça lisboeta, com a Altri a somar 1,94% para 6,05 euros, a Semapa a avançar 0,66% para 12,28 euros e a Navigator a subir 0,37% para 3,21 euros.

A cotada que melhor desempenho teve na sessão desta segunda-feira foi a Mota-Engil, que escalou 3,39% para 1,95 euros. Isto depois de ter sido o título que mais terreno perdeu na semana passada, com um saldo negativo de 10,76% no acumulado de segunda a sexta-feira.