também anunciado medidas destinadas a apoiar os setor financeiro tais como a isenção

do pagamento de taxas de juro negativas nos depósitos e

alterações nas taxas aplicadas às respetivas linhas de crédito aos bancos de forma a tornar os empréstimos concedidos à banca mais favoráveis.





Também o índice de referência europeu Stoxx600 registou a quarta valorização consecutiva, apoiado sobretudo nos ganhos conseguidos pelos setores das matérias-primas, banca e automóvel. Já o setor alimentar europeu foi o que mais recuou esta sexta-feira.O atenuar da tensão na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China - após Washington ter adiado para 15 de outubro a entrada em vigor das novas tarifas agravadas, Pequim revelou hoje ter comunicado às empresas chinesas que podem adquirir soja e carne de porco importada dos EUA - e o anúncio ontem feito pelo Banco Central Europeu , que baixou a taxa dos depósitos e vai adotar um novo programa de compra de ativos, contribuíram decisivamente para "pintar de verde" as bolsas do velho continente.Em Lisboa foi o BCP a estrela da sessão. O banco liderado por Miguel Maya subiu 4,35% para 0,2134 euros numa sessão em que ao negociar nos 0,2134 euros por ação tocou em máximos de 9 de agosto.O maior banco privado português acompanhou os ganhos da generalidade da banca europeia, tirando partido do facto de o BCE terTambém a transacionar em máximos estiveram os CTT e a Sonae. Os correios nacionais ganharam 2,82% para 2,190 euros (máximo de 14 de junho) e a retalhista apreciou 1,75% para 0,903 euros (tocou nos 0,904 euros, um máximo de 17 de julho). Já a outra retalhista (Jerónimo Martins) cotada no PSI-20 recuou 0,16% para 15,79 euros, ajudando a travar uma subida mais expressiva da praça lisboeta.Nota positiva ainda para as subidas alcançadas pela Nos (+0,49% para 5,115 euros) e pelo setor do papel: a Semapa cresceu 1,63% para 12,48 euros, a Navigator ganhou 1,61% para 3,290 euros e a Altri avançou 0,98% para 6,18 euros.Ainda a apoiar a prestação positiva do PSI-20 esteve a Galp Energia que valorizou 1,46% para 13,165 euros. As restantes cotadas do setor energético tiveram um desempenho negativo: A EDP deslizou 1,90% para 3,416 euros, a EDP Renováveis resvalou 1,57% para 10 euros e a REN caiu 0,79% para 2,52 euros.(Notícia atualizada às 17:00)