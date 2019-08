BCP sobe quase 2% e dá ganhos ao PSI-20

A bolsa nacional, que chegou a perder quase 1% durante a sessão, fechou o dia a valorizar 0,33% para 4.808,24 pontos, com dez cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada.

Na Europa, os principais índices estão maioritariamente com sinal positivo, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter acalmado os receios dos investidores, anunciando que os Estados Unidos e a China deverão regressar brevemente à mesa das negociações.

"A China ligou ontem à noite para a nossa equipa [negocial] e disse ‘vamos regressar à mesa’" das negociações, revelou Donald Trump aos jornalistas, à margem da reunião do G7, que está a decorrer em Biarritz, em França.





"Eles querem calma e, francamente, isso é fantástico. E uma das razões para o presidente Xi ser um grande líder e uma das razões para a China ser um grande país é perceberem como é que funciona a vida", acrescentou.

Apesar de a maioria das praças do Velho Continente estar em alta, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, está inalterado nos 371,35 pontos.

Na bolsa nacional, os ganhos foram impulsionados sobretudo pelo BCP, Nos e EDP. O banco liderado por Miguel Maya valorizou 1,93% para 20,60 cêntimos, a operadora subiu 0,48% para5,19 euros e a EDP somou 0,3% para 3,361 euros.

Ainda na energia, a EDP Renováveis perdeu 0,52% para9,55 euros e a Galp Energia deslizou 0,55% para 12,545 euros, numa sessão de alguma indefinição para os preços do petróleo. Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,3% para 54,33 euros e o Brent, transacionado em Londres, cai 0,17% para 59,24 dólares.





A contribuir para os ganhos do principal índice nacional estiveram também a Navigator, a Semapa, a Sonae os CTT. No setor da pasta e do papel destacou-se a Navigator, com uma subida de 1,34% para 3,028 euros, enquanto a Semapa subiu 0,67% para 12 euros. A Sonae ganhou 0,49% para 82,5 cêntimos e os CTT subiram 2,56% para1,926 euros.