Por outro lado, da China chegaram hoje de manhã maus dados económicos com os resultados das empresas industriais chinesas a registarem em outubro a maior queda homóloga de sempre.



Já nos EUA, o PIB foi revisto em alta de um crescimento de 1,9% para 2,1% no terceiro trimestre, segundo os dados divulgados hoje pelo Departamento do Comércio. Assim, a economia acelerou face ao crescimento de 2% do segundo trimestre.



Em Lisboa, 7 cotadas valorizaram, 9 cotadas desvalorizaram e 2 ficaram inalteradas. Com a maior parte das cotadas em queda, foram as subidas expressivas do BCP, da EDP e da Nos a sustentar a subida do índice lisboeta. As ações do banco subiram 2,04% para os 20,5 cêntimos.



Já os títulos da EDP somaram 1,04% para os 3,693 euros e as ações da Nos subiram 1,02% para os 4,974 euros. Também entre as maiores subidas esteve a REN que valorizou 0,73% para os 2,765 euros.



A travar maiores ganhos no PSI-20 estiveram cotadas como a Navigator, a Pharol, a Semapa e a Galp Energia. No caso da Navigator, a cotada esteve a valorizar nas últimas sessões após um tribunal norte-americano ter obrigado o Departamento do Comércio a reavaliar a taxa anti-dumping que é aplicada aos produtos exportados pela Navigator para os EUA.



Hoje as ações desceram 2,05% para os 3,542 euros. "A Navigator prejudicou a performance do mercado, em virtude de uma realização de mais-valias decorrente dos ganhos registados nas últimas três sessões", explicam os analistas do BPI no comentário de fecho.



Os títulos da Pharol desceram 1,09% para os 10,88 cêntimos e as ações da Semapa caíram 0,87% para os 13,74 euros. No caso da Galp Energia, as ações desvalorizaram 0,47% para os 14,87 euros numa sessão em que o petróleo desce mais de 1% em Nova Iorque por causa do aumento dos inventários norte-americanos.



(Notícia atualizada às 16h50 com mais informação)

A bolsa nacional fechou esta quarta-feira, 27 de novembro, com uma subida de 0,27% para 5.188,9 pontos, com o BCP a destacar-se nas subidas. As bolsas europeias também negoceiam em alta na reta final desta sessão com o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, a subir 0,28% para os 409,65 pontos, mantendo-se em máximos de 2015.A influenciar as bolsas a nível mundial estão os desenvolvimentos nas negociações comerciais entre os EUA e a China. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou na terça-feira que as conversações sobre o acordo comercial parcial estão à beira de ficar concluídas. Ontem, mais uma vez, as bolsas norte-americanas fecharam em máximos históricos e hoje já tocaram em novos recordes.