BCP pressiona PSI-20 em baixa

O banco liderado por Miguel Maya tomba 1,4% para 0,1218 euros por ação, com uma perda próxima à das pares da banca europeia, que cai 1,14%. Além do BCP, a Galp Energia também se mantém sob pressão, a perder 0,8% para 8,47 euros por ação e a acompanhar o desempenho do petróleo.



5.207,23 pontos.O banco liderado por Miguel Maya tomba 1,4% para 0,1218 euros por ação, com uma perda próxima à das pares da banca europeia, que cai 1,14%. Além do BCP, a Galp Energia também se mantém sob pressão, a perder 0,8% para 8,47 euros por ação e a acompanhar o desempenho do petróleo. Os preços da matéria-primeira estão a cair pela quarta sessão consecutiva, o que representa o maior ciclo de quedas de ambos os ativos desde março deste ano, numa altura em que a propagação da covid-19 e o aumento de produção da OPEP+ ameaçam a matéria-prima. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, desvaloriza 0,69% para 69,03 dólares por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) desliza 0,67% para os 66,84 dólares por barril.



Voltando à bolsa de Lisboa, seguem ainda em baixa a Mota-Engil (-0,68%), a Altri (-0,58%), a Sonae (-0,34%), a Nos (-0,18%), a EDP Renováveis (-0,1%) e a EDP (-0,08%).



A contrariar estão a Jerónimo Martins, que ganha 0,06% para 17,635 euros, a Ramada que avança 0,34% ou os CTT que somam 0,45%. Ainda assim, o maior ganho é da Pharol, que valoriza 1,1% para 0,101 euros por ação.



Os preços da matéria-primeira estão a cair pela quarta sessão consecutiva, o que representa o maior ciclo de quedas de ambos os ativos desde março deste ano, numa altura em que a propagação da covid-19 e o aumento de produção da OPEP+ ameaçam a matéria-prima. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, desvaloriza 0,69% para 69,03 dólares por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) desliza 0,67% para os 66,84 dólares por barril.Voltando à bolsa de Lisboa, seguem ainda em baixa a Mota-Engil (-0,68%), a Altri (-0,58%), a Sonae (-0,34%), a Nos (-0,18%), a EDP Renováveis (-0,1%) e a EDP (-0,08%).A contrariar estão a Jerónimo Martins, que ganha 0,06% para 17,635 euros, a Ramada que avança 0,34% ou os CTT que somam 0,45%. Ainda assim, o maior ganho é da Pharol, que valoriza 1,1% para 0,101 euros por ação.

receios em torno da propagação da covid-19 como o impacto da forte regulação por parte do governo de Pequim às empresas de tecnologia.

As bolsas europeias negoceiam em baixa, a prolongar as perdas das ações asiáticas. Lisboa não foge à tendência e segue em baixa, pressionada pelo BCP. O índice de referência nacional PSI-20 desliza 0,25% paraLisboa acompanha assim a abertura no vermelho das principais praças europeias, que negoceiam com perdas em torno de 0,5%. Em causa estão tantoUma nova onda vendedora surgiu entre as empresas do setor na China, depois de ter divulgado um esboço de uma lei que está a ser equacionada para banir a concorrência considerada desleal.