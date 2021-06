BdP confirma que só duas das cinco empresas de criptomoedas tiveram "luz verde" até agora

mpresas do setor disseram ao Dinheiro Vivo que estes nove meses foram "uma eternidade", mas o Banco de Portugal garante que atuou nos prazos legais, uma vez que "a decisão final sobre o pedido de registo inicial é notificada à entidade requerente no prazo de três meses, contados desde a data de receção dos elementos previstos (...) ou, se for o caso, da receção das informações complementares solicitadas pelo Banco de Portugal, mas nunca depois de decorridos seis meses sobre a data da entrega do pedido", explica o banco central.Mas, tendo em conta que este prazo máximo de seis meses é contabilizado em dias úteis, as respostas finais demoraram, no total - contando com feriados e fins de semana - nove meses.Ainda assim, em Portugal, existem várias empresas a operar, com sede noutros países e registadas com outros propósitos como "focadas no desenvolvimento de 'software'", por exemplo. Uma dessas corretoras de ativos virtuais e também de ações, confessa ao Negócios que tem sede no Reino Unido, mas o que é certo é que é possível qualquer cidadão português continuar a usá-la.No comunicado de abril deste ano, quando o Banco de Portugal lançou um "Modelo de notificação para apresentação de pedido de registo", o banco liderado por Mário Centeno esclareceu