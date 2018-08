Benfica supera Sporting em bolsa com acções a dispararem para máximo de quatro anos

Paulo Calado

As acções da SAD do Benfica arrancaram a semana a prolongar a tendência de forte alta das últimas sessões, o que levou o valor da cotada a superar a capitalização bolsista do Sporting.

Os títulos sobem 9,87% para 2,17 euros, o que corresponde ao nível mais elevado desde Maio de 2014, altura em que os encarnados celebravam a conquista do segundo campeonato consecutivo.

Uma hora antes do fecho da sessão tinham sido transaccionadas mais de 15 mil acções, o que representa cerca de três vezes a média diária dos últimos seis meses.

A SAD do Benfica acumula já uma valorização de 87% este ano, o que elevou o valor da cotada para 49,4 milhões de euros. Uma capitalização bolsista superior à do Sporting, que o mercado está actualmente a avaliar em 47,9 milhões de euros.

As acções da SAD do Sporting estão esta segunda-feira a cair 0,69% para 0,715 euros, sendo que no acumulado de 2018 sobem 6,72%. Há vários meses que a SAD agora liderada por Sousa Cintra era a mais valiosa entre os três grandes, indiferente aos tempos conturbados vividos mais recentemente depois do ataque à academia de Alcochete.

Quanto à SAD do Porto, tem um valor de mercado bastante inferior. As acções da cotada liderada por Pinto da Costa sobem 3,3% em 2018, o que avalia a SAD em 15,3 milhões de euros.



Milhões da Champions mais perto

Com apenas duas jornadas da Liga Portuguesa, os "três grandes" estão já isolados no topo da classificação, com vitórias em todos os jogos.

No caso do Benfica, o que mais estará a entusiasmar os investidores é a possibilidade mais próxima de acesso à fase de grupos da Champions, depois da eliminação do Fenerbahçe.

Os encarnados são considerados favoritos no "play-off" que arranca esta terça-feira, frente ao PAOK, e caso eliminem os gregos garantem automaticamente um prémio de quase 43 milhões de euros.

Um valor que representa quase o actual valor de mercado da SAD do Benfica. Com a vitória do campeonato no ano passado, o Porto já garantiu um prémio semelhante (44 milhões de euros) na edição deste ano da Champions, mas tal não se tem reflectido no valor das acções da SAD azul e branca. Quanto ao Sporting, receberá perto de 3 milhões de euros por participar na fase de grupos da Liga Europa.