A SAD do Benfica comunicou à CMVM que o clube chinês Guangzhou Evergrande accionou o direito de compra do passe de Talisca. venda do jogador brasileiro rende aos cofres da Luz 19,2 milhões de euros.

Lusa

A SAD do Benfica revelou que o clube chinês Guangzhou Evergrande decidiu accionar a opção de compra do passe do médio brasileiro Talisca, pelo qual desembolsará 19,2 milhões de euros.No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a sociedade encarnada recorda que a este valor acrescem ainda os 5,8 milhões de euros já pagos pela equipa chinesa pelo empréstimo de Talisca.Assim, a ida de Talisca para a equipa orientada pelo italiano Fabio Cannavaro acaba por render um total de 25 milhões de euros aos cofres da Luz.O médio brasileiro chegou ao Benfica no Verão de 2014, contratado ao Bahia do Brasil por 4,5 milhões de euros.