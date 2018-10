Berkeley Energia afunda mais de 50% com possível “chumbo” de projecto em Salamanca

EPA

A Berkeley Energia estará perto de conhecer um grande revés no seu negócio. O Governo espanhol terá decidido negar permissão para que a empresa avance com o projecto em Salamanca, de acordo com a Reuters.

A Berkeley Energia está a afundar em bolsa. As acções estão a deslizar 45,2% para 12,875 pence, na bolsa de Londres, negociando no valor mais baixo desde Junho de 2015. No acumulado das duas últimas sessões, as quedas superam já os 50%.

A empresa está assim a reflectir as notícias que dão como certo que o Governo não aprovará o projecto de urânio, numa alteração significativa à estratégia da empresa, que tinha esperança de construir uma mina de urânio na Europa, para fornecer a indústria nuclear.

A empresa publicou um comunicado onde salienta que apesar de haver notícias sobre esta questão, o Ministério do Ambiente e o Conselho de Segurança Nuclear ainda não se pronunciaram sobre o tema. E a empresa não recebeu qualquer notificação oficial sobre a eventual decisão.

"A empresa contactou o Conselho de Segurança Nuclear e o Ministério do Ambiente e da Energia, à procura de clarificações imediatas sobre estas notícias e fará um anúncio assim que receber uma resposta", pode ler-se no comunicado emitido pela Berkeley.

O projecto está pendente actualmente de uma licença urbanística de construção e de uma autorização da autoridade nuclear para poder construir uma estação de tratamento radioactivo, salienta o El Economista.

O presidente executivo da empresa, Paul Campbel Atherley, revelou ainda que decidiram pedir a suspensão da negociação das acções da empresa no principal mercado, que é o australiano, mantendo a negociação em Londres e Madrid.

A empresa apresenta, no seu site, este projecto como algo garantido, salientando que já recebeu as aprovações da União Europeia e ao nível nacional para poder avançar com o projecto. De facto, segundo a imprensa espanhola, a empresa recebeu autorizações preliminares para avançar com este projecto em 2013, mas nos últimos anos viu-se envolvida em polémica, com a oposição a ser contra a construção de uma mina de urânio.

A Berkeley Energia tem planeado um investimento de 250 milhões de euros nesta unidade e a criação de mais de 2.500 postos de trabalhos directos e indirectos.

Segundo a imprensa, o Governo, liderado por Pedro Sánchez desde Junho, opõe-se a este projecto, pelo que o deverá chumbar.