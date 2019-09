Bernstein dá potencial de queda de 22% às ações da Jerónimo Martins

O banco de investimento iniciou a cobertura das ações da retalhista portuguesa com uma recomendação de "underperform".

As ações da Jerónimo Martins têm um potencial de desvalorização 22%, de acordo com uma avaliação do banco de investimento Bernstein, que iniciou a cobertura dos títulos da retalhista portuguesa.

Segundo a Bloomberg, a Bernstein atribuiu à Jerónimo Martins um preço-alvo de 12,50 euros, uma avaliação que se situa 22% abaixo da cotação de fecho de terça-feira.

A média dos preços-alvo dos analistas que seguem a Jerónimo Martins também dá às ações um potencial de queda. Segundo a Bloomberg, a avaliação média é de 14,71 euros, o que compara com a cotação de fecho de ontem nos 16,115 euros.

Ainda assim, a maioria dos analistas que segue a Jerónimo Martins tem uma recomendação positiva para a cotada. Quinze recomendam "comprar", oito "manter" e apenas cinco "vender".

As ações fecharam a sessão de terça-feira a valorizar 2,55% para máximos de março de 2018. Hoje estão a ceder 1,46% para 15,88 euros.

Esta avaliação foi noticiada pela Bloomberg e o Negócios não teve acesso à nota de research.





