Bitcoin a caminho da maior queda mensal de 2019

A criptomoeda caiu mais de 20% até agora, neste mês, ultrapassando a desvalorização de julho. Com a queda de hoje, prolonga a série negativa para onze dias consecutivos no “vermelho”.

A Bitcoin continua a sua série negativa, ao perder 3,6% do seu valor na sessão de hoje para os 6.895 dólares por unidade. Com esta nova queda eleva para onze o número de dias consecutivos a desvalorizar.



Apesar do mês de novembro ainda não ter acabado, e tendo em conta a imprevisibilidade e volatilidade da criptomoeda, é provável que este venha a ser o seu pior mês do ano. Até ao dia de hoje, a Bitcoin já desvalorizou 24,93% para os 6.895 dólares.









"O mercado está claramente em contração (…) e tem estado notavelmente mais fraco", principalmente devido aos comentários negativos por parte do Banco da China, disse Jeff Dorman, coordenador de investimento da Arca Capital, à Bloomberg.