Bitcoin cai para "bear market" em apenas duas sessões com descida de 25%

A volatilidade continua a ser o "tendão de Aquiles" da bitcoin, depois de a moeda digital ter afundado cerca de 25% em apenas duas sessões, corrigindo da escalada que tem vindo a protagonizar desde o final do ano passado que a levou acima dos 40 mil dólares pela primeira vez na sua história.Tecnicamente, significa isto que o preço da bitcoin entrou em território dos ursos (ou "bear market"), que se verifica cada vez que um ativo cai mais de 20% desde o último pico. No caso da bitcoin, este fenómeno precisou apenas de duas sessões - entre domingo e segunda-feira.Este movimento de correção era expectável pelos analistas, dado o forte "rally" que a criptomoeda estava a viver. Nas últimas 32 sessões, a bitcoin apenas desvalorizou em sete.No ano passado, marcado por uma forte pandemia em que os investidores olharam para outros ativos de forma a diversificar a carteira, a bitcoinContudo, os aDe acordo com os dados do Dow Jones Market Data, ao longo dos últimos onze anos - altura em que a bitcoin surgiu -, os preços desta moeda digital variaram 5% ou mais em 722 dias, 10% ou mais em 227 sessões e pelo menos 20% em 47 dias.Comparando com o ouro, as diferenças são visíveis. Desde 1984, o preço deste metal precioso apenas oscilou 5% ou mais em 27 dias.