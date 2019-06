Um estudo da Indexica, citado pela Bloomberg, refere que há menos preocupações com a possibilidade de fraude e há uma mudança no discurso sobre a bitcoin face ao passado. Estes fatores, aliados ao facto de o Facebook e várias empresas se terem juntado para lançar uma moeda virtual , estão a beneficiar a negociação da criptomoeda mais famosa.Para os analistas o advento da libra, a moeda digital que o Facebook está a preparar em conjunto com a Visa ou a Uber, "valida" e "legitimiza" o espaço das criptomoedas no sistema financeiro. Ainda assim, estes consideram que a volatilidade da bitcoin continuará.Há uma semana, a bitcoin chegou aos nove mil dólares . Ainda há pouco tempo, em maio, a moeda digital aproximava-se dos 6 mil dólares . Ainda assim, a criptomoeda está longe dos máximos históricos e os analistas continuam a dividir-se quanto ao valor intrínseco da bitcoin, especulando sobre se irá corrigir ou se terá pernas para continuar a valorizar.(Notícia atualizada às 8h29 com mais informação)