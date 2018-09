Bitcoin já perdeu mais de metade do seu valor este ano

As criptomoedas estão a registar quedas acentuadas esta semana. No acumulado das duas últimas sessões, estes activos estão a perder mais de 12%. Um cenário que eleva para mais de 55% a queda da bitcoin desde o arranque de 2018.

Reuters

As criptomoedas estão a registar quedas acentuadas, com os investidores a reflectirem na negociação os receios de que a regulação e a utilização de activos digitais vá demorar mais tempo a tornar-se uma realidade do que o previsto.

Receios que se intensificaram depois de ontem o Goldman Sachs ter abortado o plano de curto prazo para arrancar uma plataforma de negociação de criptomoedas, segundo a Bussiness Insider. Esta decisão do Goldman Sachs surge depois de no mês passado, as autoridades americanas terem rejeitado uma nova ronda de propostas para negociação de criptomoedas. Em causa está o facto de a SEC ter adiado a decisão sobre se permite que seja negociado um fundo associado à bitcoin. A SEC tem agora até 30 de Setembro para "aprovar ou reprovar" ou determinar procedimentos.

O recuo do Goldman Sachs está a ser determinante para a reacção das criptomoedas, com os investidores a reflectirem os receios de que as autorizações para a negociação de produtos associados às moedas digitais demorem muito tempo a acontecer.

Assim a bitcoin está a cair hoje 7,51% para 6.427 dólares, elevando para quase 13% a descida nos últimos dois dias. Desde o início do ano a bitcoin já perde mais de 55% do seu valor. E se recuarmos ao máximo histórico, atingido a 18 de Dezembro de 2017 (19,5 mil dólares) a queda é ainda mais expressiva (67,9%).

Mas a tendência não é um exclusivo da bitcoin. As rivais acompanham a tendência. A ripple cai mais de 2% para 0,2874 dólares, elevado para 62% a descida deste ano; a litecoin perde 8% para 55,525 dólares (-62,4% em 2018) e a ethereum recua mais de 7% para 227,43 dólares (-71,8% este ano).