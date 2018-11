Bitcoin penaliza Nvidia e fabricante de microchips arrasa tecnologias. Wall Street quebra

Os mercados accionistas do outro lado do Atlântico abriram em baixa, pressionados sobretudo pelo sector tecnológico, com a Nvidia a dar o mote às quedas.

Reuters

O índice industrial Dow Jones segue a recuar 0,47% para 25.166,99 pontos e o Standard & Poor’s 500 perde 0,55% para 2.715,47 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 1,13% para 7.180,73 pontos.

As bolsas norte-americanas encerraram ontem em alta, depois de o Financial Times reportar que o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, disse aos executivos do sector industrial que a próxima ronda de tarifas alfandegárias sobre produtos chineses importados pelos Estados Unidos tinha sido protelada.

No entanto, o optimismo não se manteve hoje. Além dos receios em torno do Brexit e das demissões no governo de May, o que está a provocar turbulência nos mercados globais, sector tecnológico – com ênfase nas fabricantes de microprocessadores – está a pressionar fortemente a negociação bolsista.

A Nvidia reportou resultados do terceiro trimestre significativamente abaixo do esperado, o que está a castigar as suas acções em bolsa, com uma queda de quase 17%.

Este desempenho da Nvidia está a arrastar as restantes cotadas do sector, como a sua rival fabricante de microchips AMD, que cai mais de 5%, o mesmo acontecendo com a Intel.

E parte desta má performance pode ser atribuída à queda abrupta do preço da bitcoin, diz a CNN Money. É que a Nvidia é especialista em produzir hardware para consolas de jogos vídeo e mineração de moedas digitais.