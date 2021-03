Bitcoin regressa aos ganhos e volta a ultrapassar barreira de 1 bilião de dólares

No passado domingo,



A Paypal anunciou esta segunda-feira que iria comprar a empresa dedicada a criptomoeda Cury, o que alimentou ainda mais o apetite por este mercado.



Os preços da bitcoin estão novamente a valorizar superando a marca dos 54 mil dólares por unidade durante a madrugada em Lisboa, o que significa que a criptomoeda mais famosa do mundo está outra vez avaliada em mais de 1 bilião de dólares, numa altura em que o interesse de investidores institucionais voltou a crescer.Esta é a segunda vez que a bitcoin supera esta marca de avaliação de mercado, depois de o ter feito a 19 de fevereiro, altura em que o preço da moeda pairava sobre máximos históricos acima dos 58 mil dólares por unidade.O "rally" que este ativo vive este ano está a ser alimentado pela entrada de investidores institucionais, derrotando a ideia de que esta criptomoeda seria apenas um objeto para os investidores amadores. Desde a Square, a Microstrategy até à Tesla, várias têm sido as empresas que têm comprado bitcoins como parte do seu portefólio de investimento.Atualmente, cerca de 6,5% de todas as bitcoins que estão em circulação pertencem a investidores institucionais, o que equivale a quase 1,4 milhões de bitcoins ou a qualquer coisa como 74 mil milhões de dólares.Para além de empresas cotadas em bolsa, estão entre este grupo de investidores também empresas privadas ou ETF ("