Bitcoin sopra 10 velas com perda de 3% face ao último aniversário

A bitcoin faz hoje 10 anos. No entanto, não há muito para festejar, uma vez que nos últimos 12 meses perdeu 3% do seu valor.

Há um ano, a moeda digital criada por Satoshi Nakamoto (o inventor desta moeda sempre se apresentou com este nome, mas cedo a comunidade tecnológica o encarou como o pseudónimo do verdadeiro pai da bitcoin) fechou a valer 6.443,22 dólares, a caminho do seu máximo histórico de aproximadamente 20.000 dólares – atingido em Dezembro.