Bitcoin triplica de valor desde abril

A bitcoin está a subir mais de 11% para 12.641,63 dólares esta quarta-feira, 26 de junho, tendo chegado a superar os 12.900 dólares pela primeira vez desde janeiro de 2018.

A criptomoeda mais conhecida do mundo está assim a recuperar das fortes quedas registadas em 2018, ano em que o mercado de criptomoedas viu desaparecer 700 mil milhões de dólares.

2019 está a ser marcado por uma recuperação para a bitcoin, que acumula uma subida de 222% desde abril.

Ainda assim, o valor da bitcoin está longe dos 19.500 dólares atingidos no final de 2017.

A contribuir para a subida da moeda digital está a postura mais otimista dos investidores, que estão convictos de que as autoridades vão aprovar legislação para que a negociação deste tipo de ativos seja facilitado. O anúncio do Facebook de que vai lançar uma moeda virtual própria também tem ajudado a aumentar o otimismo no mercado.