BlackRock diz que período de retornos "extraordinários" nas ações acabou

A BlackRock deitou um balde de água fria sobre os "bulls" do mercado de ações, ao estimar que os retornos de dois dígitos que se verificam este ano dificilmente se repetem em 2020, uma vez que os bancos centrais vão fazer uma pausa no abrandamento da política monetária.

"Em 2019, o impacto da mudança na política monetária superou o impacto real da geopolítica, o que gerou retornos altos, extraordinários - não é disso que estamos a falar para o próximo ano", disse Scott Thiel, estratega chefe de produtos de taxa fixa do BlackRock Investment Institute, numa conversa com jornalistas em Londres esta terça-feira. "Quando olhamos para retornos entre 5% a 9% é mais condizente como atual fim de ciclo".

A maior gestora de ativos do mundo une-se a um coro de investidores e analistas que, embora continue a recomendar ativos de risco em 2020, antecipa ganhos bem mais limitados no próximo ano.

O afrouxamento da política monetária dos principais bancos centrais em resposta aos temores de desaceleração económica alimentou uma forte alta das ações este ano: o S&P 500 acumula um ganho de 25% e as ações estão a negociar perto de máximos a nível global.

"Acreditamos que depois dos bancos centrais terem alterado a sua política de forma muito agressiva em 2019, que a postura ‘dovish’ já ficou para trás e que veremos a maioria dos bancos centrais a fazer uma pausa em 2020", disse Elga Bartsch, chefe de macro research do BlackRock Investment Institute. "Este caso diz respeito sobretudo à reserva Federal".

Após os fortes ganhos, a BlackRock reduziu a sua recomendação para ações dos EUA para neutral. No caso da zona do euro, a recomendação agora é "underweight", enquanto as ações japonesas e de mercados emergentes agora são classificadas como "overweight", pois a gestora vê potencial de recuperação para as ações com baixas avaliações.

Em vez da política monetária, os mercados em 2020 vão concentrar-se cada vez mais nos gastos orçamentais das maiores economias, como a Alemanha, de acordo com a BlackRock. O ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, alertou que os governos da zona do euro devem fazer mais para apoiar os esforços do banco central com gastos orçamentais - uma mensagem que a sua sucessora Christine Lagarde também defendeu.

