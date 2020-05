Em relação aos juros dito principais, como é o caso da Alemanha ou França, a BlackRock está menos otimista, tendo cortado a perspetiva para os juros germânicos para "underweight", que seguem agora no patamar dos -0,5% na maturidade a dez anos."As yields já recuaram para perto do limite inferior, reduzindo as expectativas de retorno e as propriedades de equilíbrio que tradicionalmente ajudam as obrigações soberanas a proteger os portefólios contra episódios de aversão ao risco", pode ler-se na nota.