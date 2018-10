BlackRock reduz para 4,99% na Galp

Depois de a 27 de Setembro a BlackRock ter mais do que duplicado a sua posição na Galp Energia, de 2,45% para 5%, e de no dia 1 de Outubro ter reforçado mais um pouco (para 5,03%), a gestora de investimento reduziu essa participação para 4,99% no dia 2 de Outubro, informou a petrolífera esta sexta-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A 3 de Outubro de 2018, a BlackRock, Inc. comunicou à empresa que, no dia 2 de Outubro, diminuiu a participação indirecta no capital social da Galp e direitos de voto correspondentes para os 4,99%, ou seja, abaixo do limite de 5%", refere o documento.