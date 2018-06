BlackRock reforça nos CTT para 2,56%

A BlackRock reforçou, no passado dia 15 de Junho, a sua posição nos CTT, que passou de 2,01% para 2,56% do capital social do banco, segundo o comunicado divulgado hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Entre os accionistas de referência dos CTT contam-se a Gestmin (12,58%), Global Portfolio Investments (5,66%), Norges Bank (agora com 4,27%), Crédit Suisse (3,31%), BlackRock (2,56%), BBVA Asset Management (2,33%) e Wellington Management Group (2,07%).

Os CTT impulsionaram, esta segunda-feira, o índice de referência da bolsa nacional. A empresa liderada por Francisco Lacerda encerrou a somar 0,61% para 2,956 euros.





A empresa liderada por Francisco Lacerda entregou aos accionistas mais do dobro dos lucros obtidos em 2017, tendo distribuído dividendos a partir de 18 de Maio. Foi a única cotada com um "payout" acima de 200%.