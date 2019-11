A Blackrock reforçou a participação que detém na portuguesa EDP, atingindo a fasquia dos 5% de capital na cotada.





A comunicação foi feita pela elétrica através de uma publicação no site da Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários (CMVM). No mesmo documento, a empresa dá nota de que a anterior posição da Blackrock era de 4,997%.





Foi no segundo trimestre de 2015 que a Blackrock subiu a posição na elétrica para os 4,997% e desde então que não foi comunicada nenhuma alteração da participação da Blackrock, segundo os dados da Bloomberg e também de acordo com a informação no site da EDP.



De acordo com a informação presente no site da elétrica, a participação do fundo Blackrock na EDP é unicamente ultrapassado pela Oppidium Capital, que é dona de 7,19% da empresa, e pela China Three Gorges, a qual se mantém como a maior acionista com uma fatia de 23,27% do capital.



Abaixo da Blackrock contam-se ainda oito entidades com participações qualificadas na elétrica - isto é, iguais ou superiores a 2%. A Mubadala Investment Company possui uma fatia de 3,15%, seguida daquela detida por Paul Elliott Singer, de 2,45% e, logo no encalço, a do grupo BCP em conjunto com o respetivo fundo de pensões, com 2,43%. A Sonatrach adquiriu 2,38% do capital da elétrica, a Alliance Bernstein 2,30%, a Qatar Investment Authority 2,27% e o Norges Bank 2,22%. Em último vem a State Street Corporation, com uma participação de 2%.



Fora os acionistas qualificados, a EDP possui 0,59% em ações próprias e são deixados 44,75% aos restantes acionistas.



(Notícia atualizada às 18:04 com mais informação)