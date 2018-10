BofA avisa que petróleo nos 100 dólares vai penalizar crescimento global

Os economistas do Bank of America antecipam que a matéria-prima deverá atingir os 100 dólares no próximo ano, o que será especialmente penalizador para economias como a Zona Euro, a China, o Japão e a Índia.

O Bank of America Merril Lynch acredita que a subida dos preços do petróleo para os 100 dólares por barril vai penalizar o crescimento da economia mundial no próximo ano. Mais concretamente, os economistas antecipam uma redução de 0,2% no crescimento global, caso a matéria-prima atinja aquele patamar que, é para o BofA, "facilmente alcançável".





Numa nota de análise, citada pela Bloomberg, o Bank of America escreve que as sanções sobre o Irão, a turbulência na Venezuela e o aumento da procura colocam uma pressão ascendente sobre os preços. A subida das cotações, defende o banco, penalizará o crescimento da Zona Euro, Reino Unido e Japão, enquanto a subida da produção de energia nos Estados Unidos, Austrália e Brasil ajudará a amortecer o impacto negativo na economia mundial.