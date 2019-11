BofA: "Os touros estão de volta" e passam por cima dos medos de recessão

O inquérito feito mensalmente pelo Bank of America Merrill Lynch a gestores de fundos globais mostra que estes substituíram os medos de recessão pelo receio de perder oportunidades. "Os touros estão de volta", escreve a instituição.





Numa altura em que o mercado de capitais parece encaminhar-se para novos picos históricos, o grande receio na mente dos investidores parece ter mudado. "Os touros estão de volta… as preocupações de recessão global desvaneceram-se e o ‘medo de ficar para trás’ (fear of missing out) precipita uma onda de otimismo e um salto na exposição a ações", lê-se numa nota enviada pelo banco aos clientes.



A referência aos "touros" invoca o cenário conhecido como "bull market", que se traduz em subidas superiores a 20% no valor dos ativos cotados.