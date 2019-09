BofA recomenda comprar EDP e EDPR e vê forte potencial. Ações em máximos

O Bank of America Merrill Lynch reiniciou a cobertura das ações da EDP e da EDP Renováveis, atribuindo-lhes a recomendação de "comprar" e um forte potencial de subida.

Numa nota de análise, citada pela Bloomberg, o banco norte-americano recomenda "comprar" ações da elétrica liderada por António Mexia, citando a futura remoção das provisões do balanço, a redução dos custos financeiros e o potencial decorrente da alienação de ativos da rede ibérica.

Nesse sentido, o Bank of America atribui aos títulos da EDP um preço-alvo de 4,30 euros, o que tem implícito um potencial de valorização de 24,27% face à cotação de fecho da última sessão (3,46 euros).

Esta manhã, as ações chegaram a subir um máximo de 3,03% para 3,565 euros – o valor mais alto desde julho de 2015 – seguindo agora a valorizar 1,91% para 3,526 euros.

O Bank of America reiniciou também a cobertura das ações da EDP Renováveis, com a mesma recomendação de "comprar" e um preço, referindo que a empresa de energias limpas tem o seu foco nos Estados Unidos, com pouca exposição a Portugal, e que está a ser "negligenciada, mal avaliada e subestimada".

O banco de investimento atribui à empresa liderada por Manso Neto um "target" de 11,60 euros, um valor 17,29% acima da cotação de fecho da sessão de ontem (9,89 euros).

O preço-alvo também está acima do target médio atribuído pelos analistas que acompanham a empresa, que se situa em 9,96 euros.

A EDP Renováveis sobe 2,12% para 10,10 euros, depois de já ter tocado nos 10,12 euros, um novo máximo histórico.