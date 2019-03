Bolsa abre em alta com JM e BCP a compensarem queda da EDP

A bolsa nacional abriu a sessão em alta, com o índice português a ser impulsionado pelas ações do BCP e da Jerónimo Martins, que compensam a queda da EDP.



O índice PSI-20 sobe 0,18% para 5.192,92 pontos, com nove cotadas em alta, cinco em queda e quatro sem variação.

Nas bolsas asiáticas a sessão foi positiva, depois de ontem Wall Street ter fechado em terreno positivo devido à forte subida do setor tecnológico, que beneficiou com as notícias de fusões entre companhias do setor.



O sentimento dos investidores também está a ser impactado de forma positiva pelo novo acordo alcançado entre o Governo de Theresa May e a União Europeia, embora este possa não ser suficiente para ganhar o voto favorável da maioria dos deputados britânicos na importante votação agendada para esta terça-feira.

A EDP desvaloriza 0,8% para 3,243 euros depois de ter anunciado na segunda-feira que os lucros de 2018 desceram 53% para 519 milhões de euros, uma queda que não impediu a elétrica de manter o dividendo nos 19 cêntimos por ação. A companhia liderada por António Mexia está hoje em Londres a atualizar o seu plano estratégico. A EDP renováveis cede 0,29% para 8,60 euros.

A queda das cotadas do grupo EDP está a ser compensada pelo desempenho positivo do Banco Comercial Português (+0,7% para 0,229 euros) e da Jerónimo Martins (+1,09% para 13 euros). A Galp Energia prossegue o movimento de queda depois do JPMorgan ter reduzido o preço-alvo para 14 euros. As ações perdem 0,25% para 14,165 euros.



A Pharol avança 1,08% para 0,187 euros depois de ter anunciado que o investidor brasileiro Nelson Tanure voltou a reforçar posição e já controla mais de 6% do capital da empresa.