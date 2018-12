Bolsa acentua queda e renova mínimos de Março de 2017. Europa desce mais de 1%

A bolsa nacional está a perder mais de 1%, acentuando a tendência de queda e acompanhando o sentimento que impera no resto da Europa e nos EUA. Os receios em torno do crescimento mundial, da subida de juros por parte da Fed e o sector do retalho são os responsáveis.

O PSI-20 desce 1,3% para 4.741,04 pontos, com 17 cotadas em queda e apenas uma em alta. Entre os congéneres europeus a tendência também é de queda, com os principais índices a descerem mais de 1% na maior parte dos casos. O vermelho já era a cor dominante nas praças europeias, mas após a abertura de Wall Street intensificou-se a tendência.

Os últimos dados económicos têm apontado para um abrandamento da economia mundial, isto num contexto de grande incerteza em torno de vários factores que pesam no sentimento dos investidores. Há a guerra comercial entre os EUA e a China, que está num período de tréguas, mas cujo desfecho ainda é incerto. O Brexit: concretiza-se? Com acordo ou sem?

E é neste contexto que se aguarda a última reunião do ano da Reserva Federal. Os responsáveis pela política monetária dos EUA reúnem-se nos próximos dois dias. É dado como certo que será anunciado o quarto aumento de juros deste ano, mas os investidores esperam por sinais de Jerome Powell sobre a política monetária do próximo ano. Numa altura em que Donald Trump continua a pressionar o banco central para que não suba o preço do dinheiro.



E esta segunda-feira, a pesar na negociação está também o sector do retalho depois de várias empresas terem emitido alertas sobre o mês de Novembro. Depois de na semana passada a Sports Direct ter revelado que o mês de Novembro foi "incrivelmente mau", hoje foi a vez de a Asos rever em baixa as suas estimativas. O que está a ditar quedas acentuadas no sector europeu.

As bolsas estão assim a registar fortes quedas e Lisboa não é excepção. A contribuir para este desempenho está a esmagadora maioria das cotadas, com destaque para a EDP, que perde mais de 2% para 3,032 euros. A eléctrica é seguida pela EDP Renováveis, que recua 1,68% para 7,615 euros.

Em forte queda está também o sector do papel, com a Altri a ceder 3,03% para 5,44 euros, a Navigator a perder 2,56% para 3,422 euros – atingindo mínimos de Fevereiro de 2017 – e a Semapa a recuar 1,69% para 12,82 euros, também em mínimos de Dezembro de 2016.





No retalho, a Sonae SGPS já tocou em mínimos de Fevereiro de 2017, recuando mais de 2% para 0,798 euros.