Bolsa acompanha a Europa com retalho e papel com quedas acentuadas

A bolsa nacional fechou o dia em queda, a acompanhar a tendência que impera em toda a Europa e que se estende aos EUA.

As bolsas europeias ainda arrancaram a sessão em alta, a beneficiar do acordo alcançado entre o Reino Unido e Bruxelas para se prosseguir com o Brexit. Mas foi precisamente este acordo que acabou por derrubar as bolsas. Isto porque vários membros do Governo de Theresa May apresentaram a sua demissão, por discordarem dos termos do acordo, e a especulação em torno do falhanço deste documento aumentou. Já se fala mesmo na queda de Theresa May.

A incerteza costuma penalizar os mercados bolsistas. E hoje não foi excepção. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a perder mais de 1%.

O PSI-20 fechou o dia a cair 0,87% para 4.916,67 pontos, numa sessão em que 13 cotadas desceram, três subiram e duas fecharam inalteradas. O dia ficou marcado ainda por três cotadas em mínimos de, pelo menos, Maio de 2017: Semapa, Corticeira Amorim e Mota-Engil.



Apesar destes mínimos, um dos grandes destaque foi a Sonae SGPS, que afundou 5,42% para 0,82 euros, depois de ter revelado ontem que os seus lucros aumentaram mais de 50% nos primeiros nove meses deste ano para 200 milhões de euros.



Ainda no retalho, a Jerónimo Martins cedeu 2,27% para 10,525 euros. As cotadas nacionais acompanharam a tendência das congéneres europeias, uma vez que este foi um dos sectores que mais caiu na Europa.



No sector do papel, a Altri desceu 2,12% para 6,94 euros, a Navigator cedeu 1,3% para 3,95 euros e a Semapa caiu 1,73% para 14,80 euros.





Do lado oposto esteve a Galp Energia, ao subir 1,69% para 14,72 euros, numa sessão em que os preços do petróleo regressaram às subidas, aliviando das quedas recentes. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a subir 1,47% para 67,09 dólares.



(Notícia actualizada às 16:52 com mais informação)