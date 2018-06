Bolsa avança com ganho superior a 2% do BCP e novo máximo da Navigator

A bolsa nacional iniciou a sessão em alta, animada pela grande maioria das cotadas nacionais. O BCP destaca-se com um ganho superior a 2% e a Navigator já tocou no valor mais elevado de sempre.

(Notícia actualizada com mais informação)

O PSI-20 sobe 0,78% para 5.560,78 pontos, com 15 cotadas em alta, duas em queda e uma inalterada. Entre os congéneres europeus a tendência também é de ganhos, com os índices a continuarem a recuperar das quedas acentuadas registadas na semana passada.Na praça nacional, destaque para o BCP, que sobe 2,31% para 0,2697 euros.Já a Navigator está a apreciar 0,92% para 5,495 euros, tendo já tocado nos 5,50 euros, o que corresponde ao valor mais elevado de sempre. No resto do sector do papel a tendência também é de ganhos, com a Altri a apreciar 1,14% para 8,0 euros e a Semapa a subir 0,69% para 22,0 euros.