Bolsa cai na última sessão do ano

A bolsa nacional iniciou a última sessão do ano em queda, com o PSI-20 a ceder 0,03% para 5.234,77 pontos, com seis cotadas em queda, nove em alta e três inalteradas.





Entre as congéneres europeias a tendência também é de quedas ligeiras, numa sessão que será marcada pela reduzida liquidez e por um fecho antecipado devido às comemorações de fim de ano. As principais bolsas europeias, incluindo a portuguesa, vão encerrar às 13h30.



Na bolsa nacional, a contribuir para a descida da praça lisboeta está o BCP, ao perder 0,44% para 0,2017 euros, bem como a Galp Energia, que recua 0,5% para 15,07 euros.



Apesar deste fecho de ano negativo, 2019 ficará marcado como um ano positivo para os mercados bolsistas, com o PSI-20 a acumular um ganho superior a 10,5% e o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, a subir quase 25%.



A contribuir para o otimismo neste final de ano estão os indicadores económicos, que apontam para uma melhoria da economia, numa altura em que a pressão exercida pelas tensão comercial entre os EUA e a China se dissipou, em que a situação no Reino Unido se definiu e alguns focos de pressão aliviaram.