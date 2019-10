Bolsa cai pelo terceiro dia com a maioria das cotadas em queda

A bolsa nacional segue em queda pelo terceiro dia consecutivo. O PSI-20 segue a perder 0,5% para 4.857,80 pontos, numa altura em que 14 cotadas seguem a desvalorizar, três a subir e uma inalterada. Na Europa o arranque de sessão está a ser marcado por indefinição, com alguns índices a subirem e outros a caírem, depois de os EUA terem publicado a lista de bens importados da Europa que vão ser alvo de tarifas. No caso de Portugal, as cerejas, os pêssegos e o queijo estão entre os afetados.



O dia será marcado pela decisão do Tribunal Europeu de Justiça sobre a conversão dos empréstimos concedidos em francos suíços para zlótis. O ministro das Finanças polaco garantiu que, independentemente da decisão, o impacto não será elevado nem representará uma revolução. Ainda assim, os investidores aguardam para perceber qual será o sentido da decisão e qual será o impacto da mesma.





Esta questão influencia o BCP, que tem o Millennium Bank na Polónia e que é uma das instituições mais expostas a esta questão. As ações do banco liderado por Miguel Maya seguem a perder 0,76% para 0,1822 euros.



Mas é a energia que maiores quedas apresenta, com a EDP Renováveis a ceder 1,53% para 9,63 euros, a EDP a recuar 0,45% para 3,533 euros, a Galp a cair 0,56% para 13,36 euros e a REN a desvalorizar 1,15% para 2,575 euros.