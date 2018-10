Pedro Catarino/CM

O PSI-20 desce 0,14% para 5000,01 pontos, numa altura em que 11 cotadas a subir, seis a descer e uma inalterada. Entre as congéneres europeias a tendência é de ganhos acentuados, numa altura em que os investidores aliviam a pressão depois de se ter registado fortes quedas nas bolsas. A sessão também foi positiva na Ásia, depois de nos EUA terem sido apresentados resultados por parte de cotadas que ficaram acima das estimativas.Por cá, Jerónimo Martins e CTT também apresentaram ontem os seus números até Setembro já após o fecho do mercado, seguindo a reflectir os números. A Jerónimo Martins está a afundar 5,34% para 10,90 euros, depois de ter revelado os seus resultados. Os lucros da retalhista, dona dos supermercados Pingo Doce , aumentaram 2,4% nos primeiros nove meses do ano para 292 milhões de euros.Já os CTT estão a descer 1,26% para 3,288 euros, depois de terem revelado que os lucros deslizaram 50% para 10 milhões de euros, num período em que o negócio do correio cresceu O dia será ainda marcado pela apresentação de resultados de mais cotadas, com o papel em destaque: Semapa, Altri e Cofina, são as empresas que ainda vão revelar os números do terceiro trimestre do ano esta quarta-feira após o fecho do mercado.A contrariar a tendência de queda está o BCP, ao ganhar 1,7% para 0,2329 euros, depois de ontem já ter observado um ganho expressivo, a beneficiar da perspectiva do BPI, que estima que o banco liderado por Miguel Maya deverá mais do que duplicar os lucros do terceiro trimestre.A Galp Energia também ajuda a travar as quedas da bolsa, ao subir 0,67% para 15,08 euros.(Notícia actualizada com mais informação)