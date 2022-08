Bolsa de Lisboa à beira do vermelho, empurrada por Jerónimo Martins

a Ocean Winds, uma joint-venture detida em partes iguais pela EDP Renováveis e pela francesa Engie, venceu dois lotes eólicos offshore num leilão na Escócia.

A bolsa de Lisboa inciou a sessão a negociar na linha d'água, numa altura em que as bolsas europeias que já abriram se encontram no vermelho. O índice de referência PSI perde 0,09%, para 6.263,49 pontos, com dez das 15 cotadas a cair e cinco a subir.A perder quase 1% (-0,96%) está a Greenvolt, depois de, na semana anterior, ter registado fortes ganhos. A Jerónimo Martins, o peso pesado da bolsa de Lisboa, desvaloriza 0,60%, seguida da REN (-0,36%) e da EDP Renováveis (-0,31%), isto depois de, na segunda-feira, ter sido anunciado queTambém no vermelho estavam esta manhã Sonae (-0,19%), Mota-Engil (0,17%), CTT (-0,15%), Navigator (-0,14%), Semapa (-0,14%) e BCP (-0,14%).Pela positiva, destaque para a Galp, que ganha 1,34%, num dia em que o petróleo valoriza. Com subidas mais modestas estavam, no arranque da sessão a Altri (+0,25%), a Corticeira Amorim (+019%), a Nos (+0,11%) e a EDP (+0,08%).