Bolsa de Lisboa arranca no verde. Greenvolt lidera ganhos

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação em terreno positivo, com ganhos de 0,31% para os 5.767,26 pontos. Das 15 cotadas que compõem o PSI, 10 registavam ganhos, três permaneciam inalteradas e duas negociavam em terreno negativo.



A liderar os ganhos está a Greenvolt, com uma subida de 1,40%. Segue-se a Altri (1,25%), os CTT (1,17%), a Navigator (0,63%), a NOS (0,54%), a Mota-Engil (0,50%), a EDP Renováveis (0,43%) e a REN (0,36%). A ganhar segue também a Jerónimo Martins – a cotada com mais peso – a avançar 0,20%, e a Sonae (0,09%).





No lado das perdas, é o BCP quem segue no comando, a cair 0,15%, seguida da EDP (-0,13%). A papeleira Semapa, a Galp e a Corticeira Amorim mantiveram-se inalteradas.





