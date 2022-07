Bolsa de Lisboa com ganhos. Altri e Jerónimo Martins na frente

A Bolsa de Lisboa abriu a negociação desta quarta-feira em terreno positivo, numa altura em que a Europa negoceia mista. O PSI ganha 1,11% para 6.065,72 pontos, dando continuidade aos ganhos do início da semana.

Das 15 cotadas que compõe o principal índice nacional, 13 estão em terreno positivo, uma inalterada e uma em terreno negativo.





Leia Também Resultados da Jerónimo Martins superam estimativas. Ações em máximos históricos A registar os maiores ganhos está a Altri, que valoriza 1,82%. A papeleira é seguida pela Jerónimo Martins, que ganha 1,77%, depois de, na terça-feira, ter anunciado lucros de 261 milhões de euros no primeiro semestre do ano, uma subida de 40% face ao mesmo período de 2021.

A valorizar acima de 1% estão também a Greenvolt (+1,67%), o BCP (+1,48%), EDP Renováveis (+1,36%), Navigator (+1,35%), EDP (+1,28%), Mota-Engil (+1,15%) e Sonae (+1,08%). Com ganhos inferiores a 1% destacam-se a Galp (+0,75%), a RENE (+0,55os CTT (+0,47%) e a Nos (+0,21%).A EDP Renováveis anunciou esta manhã os seus resultados semestrais: registou lucros de 265 milhões no primeiro semestre, mais 87% que no período homólogo.A perder neste arranque de sessão estava apenas a Semapa (-0,58%), com a Corticeira Amorim inalterada.Esta quarta-feira vai ser marcada pelo encontro da Reserva Federal norte-americana, que se espera que anuncie uma subida nas taxas de juro em 75 pontos base.