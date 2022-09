Bolsa de Lisboa volta a fechar no vermelho. Jerónimo Martins afunda mais de 6%

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta quinta-feira no vermelho, mantendo as perdas da sessão passada, quando tombou para mínimos de março.O índice de referência PSI recuou 1,72% para 5.292,38 pontos, em linha com os principais mercados europeus. Quase todas as 15 cotadas fecharam a sessão com perdas - apenas duas tiveram resultados positivos.

A Jerónimo Martins, peso-pesado da bolsa nacional, tombou 6,07%, em linha com as perdas do setor do retalho na Europa, que caem cerca de 4,5%. Também a Sonae regista perdas, ainda que menos acentuadas que as da dona do Pingo Doce - fechou a sessão a cair 1,90%.