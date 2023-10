Bolsa de Lisboa em alta em dia de escalada do petróleo. Galp ganha 4%

chegou a subir mais de 5%, tanto em Londres como em Nova Iorque, em consequência da ofensiva do Hamas contra Israel.

A bolsa nacional começou a semana no verde, com o PSI, a avançar 0,76% para 5928,70 pontos. Apesar de serem mais as empresas que perdem (9) que as que ganham (5), o índice de referência avança, impulsionado pela valorização robusta de todas as energéticas.A liderar os ganhos está a Galp, que escala 4,02% para 13,975 euros, num dia em que o petróleoTambém a EDP valoriza 1,10% para 3,676 euros, seguida da REN, que sobe 0,84% para 2,41 euros. As energéticas do segmento renovável não são exceção e também negoceiam em alta: a EDP Renováveis ganha 0,74% para 14,325 euros e a Greenvolt soma 0,20% para 5,10 euros.O setor energético é, no entanto, o único em terreno positivo na abertura da sessão. Ibersol e Nos mantêm-se inalteradas, com as restantes empresas a registar perdas.A Mota-Engil é a cotada que mais perde, 1,71% para 2,87 euros, seguida da Semapa, a cair 1,49 para 13,26 euros.As restantes empresas registam perdas mais ligeiras: a Jerónimo Martins cai 0,50%, os CTT perdem 0,30%, a Sonae tomba 0,22%, a Altri desce 0,14%, o BCP e Corticeira Amorim recuam ambas 0,11% e a Navigator desvaloriza 0,06%.