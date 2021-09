Bolsa de Lisboa no verde pela segunda sessão consecutiva

Leia Também Galp e EDP Renováveis põem PSI-20 a subir pela primeira vez em três sessões

O principal índice da Bolsa de Lisboa acordou esta quarta-feira no verde, a manter a tendência positiva que já tinha sido a nota dominante da sessão anterior. Nos primeiros minutos da negociação, o PSI-20 valorizava 0,77% para os 5311,49 pontos.Das 19 cotadas, 13 estão positivas - incluindo as cinco empresas com maior peso no índice (EDP, EDP Renováveis, Galp, BCP e Jerónimo Martins) -, três estão negativas e duas seguem inalteradas.A puxar pela subida está a Galp, que sobe 1,83%, indiferente à polémica do fecho da refinaria de Matosinhos. A EDP valoriza 1,74%, com o preço das ações nos 4,61 euros. O BCP completa o pódio de ganhos e, nos primeiros minutos, estava a apreciar 1,45%.Em sentido inverso, Corticeira Amorim, Novabase e Pharol são as empresas cujas ações estão a descer. Ramada e Ibersol mantêm-se inalteradas.Lisboa volta a seguir a tendência das restantes praças europeias, que estão todas pintadas a verde esta manhã. Os investidores mostram-se confiantes à medida que os receios pela queda do Evergrande, o gigante chinês do imobiliário, acalmam e se aguarda com expetativa o discurso de Jerome Powell, responsável máximo da Reserva Federal norte-americana que vai esta quarta-feira falar e poderá revelar se retira ou não os estímulos à economia.As praças espanhola, francesa, alemã e italiana estão todas a registar ganhos, à volta dos 0,5% e 1,0%. O STX600, o índice que agrega as principais empresas da Europa, subia 0,82%.(Notícia atualizada com mais informação)