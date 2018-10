Bolsa de Lisboa recua para mínimo de Abril de 2017 com BCP a cair quase 3%

O índice de referência nacional está a negociar em mínimos de Abril, em linha com o sentimento do resto da Europa. Por cá, a bolsa de Lisboa está a ser pressionada pela queda de quase 3% do BCP.

Miguel Baltazar/Negócios

desiludiram ao apresentarem contas trimestrais abaixo do previsto, o que está a pesar no sentimento dos investidores. Um sentimento que está a ser equilibrado pelos dados relativos à economia norte-americana, que revelaram um crescimento de 3,5% no PIB do terceiro trimestre , acima da estimativa média de um conjunto de analistas consultados pela Bloomberg de 3,3%.

A sessão foi negra para as bolsas europeias. E Lisboa não escapou. A bolsa nacional recuou para mínimos de Abril de 2017, pressionada pela queda de quase 3% do BCP.O índice de referência nacional, o PSI-20, recuou 1,27% para 4.924,95 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, 17 recuaram e apenas uma ficou inalterada. Na Europa, o dia também foi de perdas, em linha com a tendência negativa na sessão norte-americana, penalizada pelos resultados fracos de algumas empresas.Após o fecho da sessão, a Amazon e a Alphabet, dona da Google,

Na praça portuguesa, o grupo EDP contribuiu para o mau desempenho do índice. Enquanto a EDP caiu 0,68% para 3,051 euros, a EDP Renováveis cedeu 0,25% para 7,98 euros.

Ainda no sector energético, a Galp Energia recuou 1,28% para 15 euros. A petrolífera acabou por contrariar a tendência de subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais, com o Brent a avançar 0,44% para 77,23 dólares por barril.

Contudo, o destaque foi para o BCP e para a Jerónimo Martins, que acompanharam a tendência dos respectivos sectores no Velho Continente. O banco e a retalhista registaram duas das maiores quedas percentuais do dia, recuando 2,82% para 21,71 cêntimos e 2,39% para 11,455 euros, respectivamente.

"A 'performance' da bolsa portuguesa foi mais uma vez ditada pela conjuntura externa. Todos os títulos do PSI-20 (com excepção da Altri) terminaram em baixa e alguns com quedas significativas, como o BCP, a Galp e a Jerónimo Martins", referiram os analistas do BPI, no Diário de Bolsa.

A Altri foi a única cotada a escapar a esta queda generalizada, terminando inalterada. No restante sector do papel, a Navigator caiu 0,28% para 4,222 euros e a Semapa cedeu 0,37% para 16,28 euros.

(Notícia actualizada às 16:56 com mais informação)