Bolsa espanhola vive melhor semana desde 2008

A bolsa de Madrid viveu a melhor semana desde novembro de 2008 com o principal índice, o Ibex-35, a valorizar 10,93%.

O impulso dado pelo reforço da "bazuca" do BCE na quinta-feira e a inesperada melhoria do emprego nos EUA, conhecida sexta-feira, foram cruciais para o ganho semanal do índice, que fechou a derradeira sessão da semana a subir 4,04%.

Entre as cotadas do Ibex-35 destacaram-se as valorizações semanais da IAG (43,3%) e o setor da banca, onde os ganhos nos últimos cinco dias oscilaram entre os 19,16% do Bankinter e os 33,33% do Banco Sabadell.

Foram, aliás, 21 as cotadas do índice a dispararem acima do ganho semanal do Ibex-35.

Após as fortes quedas devido à pandemia da covid-19 os investidores estão agora otimistas com uma recuperação económica na segunda metade do ano, com os robustos apoios públicos à economia e com a redução drástica no número de novos casos na Europa.