O índice PSI-20 acompanha a tendência das principais bolsas europeias e abriu a sessão de hoje a negociar em leve alta, com os olhos postos no discurso de mais logo de Donald Trump sobre as negociações comerciais.





Por outro lado, o agudizar de tensões nos confrontos de Hong Kong estão a pôr alguma água na fervura. Na madrugada de segunda-feira, a polícia local disparou sobre um manifestante e a violência tem subido de tom desde então.



Por cá, a dar força à bolsa nacional está a Galp que avança 1,04% para os 15,05 euros por ação, num dia em que o preço do petróleo Brent, a referência para Portugal, valoriza 0,4% para os 62,40 dólares por barril. A REN ganha 0,2% para os 2,75 euros, perto dos máximos de 52 semanas atingidos ontem.



Os CTT regressam hoje aos ganhos ao subir 1,05% para os 3,07 euros. Com uma prestação mais tímida está o Banco Comercial Português que ganha 0,09% para os 21 cêntimos.



O índice PSI-20 acordou a negociar de forma positiva, a valorizar 0,03% para os 5.296,03 pontos, acompanhando a tendência europeia e asiática, num dia em que o foco está no discurso de mais logo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que dará mais algumas pistas sobre a situação atual das negociações com os seus parceiros comerciais.Para além de abordar o ponto em que se encontram as conversações com a China, para a conclusão da primeira fase do acordo comercial entre ambos os países, espera-se que Trump anuncie também se vai ou não impor mais tarifas sobre o setor automóvel na Europa. Os representantes da União Europeia estão à espera que o presidente norte-americano atrase a imposição de tarifas sobre os automóveis importados do "velho continente" por mais seis meses.